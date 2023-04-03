Дыра в WordPress-плагине Elementor Pro используется в атаках на сайты

Неизвестная группа киберпреступников активно эксплуатирует уязвимость в плагине Elementor Pro, с помощью которой злоумышленники атакуют веб-сайты на движке WordPress. Чтобы эксплойт сработал, на целевом ресурсе должен быть установлен WooCommerce.
Согласно посту разработчиков плагина, проблема затрагивает версию 3.11.6 и более ранние релизы. В версии 3.11.7, выпущенной 22 марта, уязвимость уже устранили. Статистика говорит о том, что Elementor Pro установлен более чем на 12 млн сайтов.
Успешная эксплуатация бреши позволяет атакующим без аутентификации получить контроль над WordPress-сайтом. Обязательное условие — администратор должен активировать плагин WooCommerce.
«Уязвимость позволяет киберпреступникам включить страницу регистрации и установить роль пользователя по умолчанию на “администратор“. Такой подход позволяет взломщикам создать аккаунт и сразу присвоить ему права администратора», — пишут исследователи в отчёте.
«После этого злоумышленники либо будут редиректить посетителей на вредоносные сайты, либо загрузят бэкдор или злонамеренный плагин для дальнейшего захвата сайта».
В настоящее время специалисты наблюдают атаки с нескольких IP-адресов, пытающихся загрузить PHP-файлы и ZIP-архивы на атакованные ресурсы. Пользователям плагина Elementor Pro рекомендуется срочно обновиться до версии 3.11.7 или 3.12.0.