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23 минуты назад

Назван максимальный возраст, на который рассчитан организм человека

Москва24

Максимальная продолжительность жизни, на которую рассчитан человеческий организм, составляет 160 лет, сообщает News.ru со ссылкой на заслуженного врача России Сергея Рябова.

Назван максимальный возраст, на который рассчитан организм человека
Фото: UnsplashUnsplash

По его словам, ждать вечной молодости и бессмертия не стоит, поскольку процессы старения и умирания заложены в генах.

"Я не вижу перспектив для бессмертной жизни с материалистической точки зрения. Понятия вечного двигателя нет", – подчеркнул специалист.

Он рассказал, что на сегодняшний день максимальный возраст составляет 122 года. Он призвал смириться с тем, что жизнь не бесконечна. При этом Рябов посоветовал задуматься, как прожить отведенное нам время.

В январе старейшая жительница Земли умерла в возрасте 118 лет. Монахиня Андрэ скончалась в доме престарелых Святой Екатерины Лабуре во французском Тулоне, где она проживала с 2009 года. Смерть женщины наступила во сне.

Сестра Анрэ, в мире известная как Люсиль Рэндон, родилась 11 февраля 1904 года. В молодости она работала гувернанткой, а в 41 год стала монахиней и на протяжении 28 лет трудилась в больнице в городе Виши.

В апреле 2022 года после смерти японки Кане Танаки в возрасте 119 лет сестра Анрэ была признана старейшей жительницей планеты.

Наука и техника,Сергей Рябов,
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