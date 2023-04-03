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1 час назад

Космонавт Кикина рассказала о традиции астронавтов NASA перед полетом в космос

Газета.Ruиещё 1

Российский космонавт Анна Кикина в интервью РИА Новости рассказала о традиции астронавтов NASA разрезать торт перед полетом в космос.

Кикина рассказала о традиции астронавтов NASA перед полетом в космос
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Есть такая традиция в NASA — после всего цикла тренировок, перед тем, как экипаж отправляется в полет, назначается так называемая «cake ceremony», — поделилась она.

По словам Кикиной, в этот день готовят огромный торт с эмблемой экипажа, приглашаются специалисты и другие сотрудники, которые обеспечивают работу тренажеров и в целом всю подготовку экипажа.

Она указала, что космонавты и астронавты говорят слова благодарности специалистам и работникам, всем, кто обеспечивал им тренировки, и они все вместе съедают по кусочку торта, беседуя в приятной обстановке.

Ранее переводчица NASA Татьяна Линд рассказала «Газете.Ru», что у астронавтов NASA сформировались свои традиции, отличающиеся от советских и российских.

С 2016-го года Кикина остается единственной женщиной в отряде космонавтов «Роскосмоса». В 2017 году она поучаствовала в международном эксперименте по имитации полета на Луну SIRIUS.

Первый космический полет Кикиной состоялся 5 октября 2022 года. Она отправилась на МКС в составе экипажа миссии SpaceX Crew-5 на корабле Crew Dragon американской компании SpaceX. Кикина стала первым космонавтом из России, совершившим полет на этом корабле. Продолжительность ее миссии на МКС – 145 суток.

Наука и техника,Татьяна Линд,Анна Кикина,SpaceX,Роскосмос,NASA,
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