Кикина рассказала о традиции астронавтов NASA перед полетом в космос

Российский космонавт Анна Кикина в интервью РИА Новости рассказала о традиции астронавтов NASA разрезать торт перед полетом в космос.
«Есть такая традиция в NASA — после всего цикла тренировок, перед тем, как экипаж отправляется в полет, назначается так называемая «cake ceremony», — поделилась она.
По словам Кикиной, в этот день готовят огромный торт с эмблемой экипажа, приглашаются специалисты и другие сотрудники, которые обеспечивают работу тренажеров и в целом всю подготовку экипажа.
Она указала, что космонавты и астронавты говорят слова благодарности специалистам и работникам, всем, кто обеспечивал им тренировки, и они все вместе съедают по кусочку торта, беседуя в приятной обстановке.
Ранее переводчица NASA Татьяна Линд рассказала «Газете.Ru», что у астронавтов NASA сформировались свои традиции, отличающиеся от советских и российских.
С 2016-го года Кикина остается единственной женщиной в отряде космонавтов «Роскосмоса». В 2017 году она поучаствовала в международном эксперименте по имитации полета на Луну SIRIUS.
Первый космический полет Кикиной состоялся 5 октября 2022 года. Она отправилась на МКС в составе экипажа миссии SpaceX Crew-5 на корабле Crew Dragon американской компании SpaceX. Кикина стала первым космонавтом из России, совершившим полет на этом корабле. Продолжительность ее миссии на МКС – 145 суток.