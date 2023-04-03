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12 часов назад

Создан микроробот для формирования нейронных связей

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Создан микроробот для формирования нейронных связей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ученые из Научно-технического института Тэгу Кенбук в Южной Корее (DGIST) создали микроробота для формирования нейронных связей. Выводы работы опубликованы в журнале Advanced Material.

Проблема восстановления в мозге нервных клеток, поврежденных болезнями, решается в последние годы различными способами: были разработаны продукты клеточной терапии и методы доставки клеток, а также актуальны технологии с использованием микророботов для точного и минимально инвазивного введения донорских клеток. Предыдущие исследования в этом направлении смогли показать эффективные результаты только для структурных и функциональных связей клеток.

Теперь специалисты представили микророботов Mag-Neurobot, которые могут создавать нейросетевое соединение. В процессе эксперимента команда прикрепила магнитные наночастицы оксида железа к основным нервным клеткам гиппокампа лабораторной мыши. Магнитные наночастицы также были прикреплены к внешней стороне робота, чтобы тот мог перемещаться в нужное место по магнитным полям. Предварительно были проведены тесты на биосовместимость магнитных свойств и нервных клеток, которые завершились успешно.

Затем микроробота поместили в участок ткани гиппокампа мыши. Посредством иммунофлюоресцентного анализа удалось увидеть, что клетки в микророботе и клетки в срезе ткани гиппокампа были структурно связаны. Чтобы определить, способны ли новые клетки правильно функционировать ученые применили матрицу микроэлектродов (MEA). Выяснилось, что импульсы клеток распространяются через нервные клетки в пределах участка ткани гиппокампа. Предполагается что разработка может использоваться для точечного лечения неврологических расстройств и в клеточной терапии.

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