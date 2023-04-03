Астрономы измерили газ в Млечном Пути

Ученые Университета Торонто использовали свет от быстрых радиовсплесков для измерения количества газа в Млечном Пути. Результаты исследования опубликованы в журнале Astrophysical Journal.

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Астрономы использовали метод дисперсии, заключающийся в регистрации высокочастотных и низкочастотных радиоволн, которые испускает источник быстрого радиовсплеска (FRB). При прохождении через галактическую среду эти радиоволны преломляются по-разному, в результате чего возникает задержка между сигналами различных частот, достигающими детекторов. Радиовсплеск оказывается размытым во времени.

Исследователи проанализировали данные о различных сигналах FRB, находящихся на различном расстоянии от Земли и собранных с помощью радиотелескопа Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment (CHIME). Оказалось, что гало Млечного Пути содержит гораздо меньше газа, чем предсказывали предыдущие модели.