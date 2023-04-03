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36 минут назад

Астрономы измерили газ в Млечном Пути

Lenta.ru

Ученые Университета Торонто использовали свет от быстрых радиовсплесков для измерения количества газа в Млечном Пути. Результаты исследования опубликованы в журнале Astrophysical Journal.

Астрономы измерили газ в Млечном Пути
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Астрономы использовали метод дисперсии, заключающийся в регистрации высокочастотных и низкочастотных радиоволн, которые испускает источник быстрого радиовсплеска (FRB). При прохождении через галактическую среду эти радиоволны преломляются по-разному, в результате чего возникает задержка между сигналами различных частот, достигающими детекторов. Радиовсплеск оказывается размытым во времени.

Исследователи проанализировали данные о различных сигналах FRB, находящихся на различном расстоянии от Земли и собранных с помощью радиотелескопа Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment (CHIME). Оказалось, что гало Млечного Пути содержит гораздо меньше газа, чем предсказывали предыдущие модели.

Быстрые радиовсплески происходят в течение нескольких миллисекунд и сопровождаются выбросом в космическое пространство огромного количества энергии — такой, какую Солнце испускает в течение нескольких десятков тысяч лет. Исследователи связывают этот феномен, который может быть как однократным, так и повторяющимся, со вспышками сверхновых, столкновением нейтронных звезд, активными черными дырами или магнитарами, однако точная природа явления до сих пор остается неясной.

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