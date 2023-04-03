Одно из приложений Huawei удалили из Google Play Store

Huawei Health больше не доступно для скачивания в магазине Google Play. Это приложение отслеживает физическую активность пользователя, поддерживает более 100 видов спорта.

Последняя версия приложения была выпущена в 2020 году и работала до октября прошлого года. У неё не было поддержки последних носимых устройств Huawei, таких как Band 7. Обновляться Huawei Health продолжило только в фирменном магазине компании App Gallery.