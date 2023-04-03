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57 минут назад

Одно из приложений Huawei удалили из Google Play Store

Ferra.ru

Huawei Health больше не доступно для скачивания в магазине Google Play. Это приложение отслеживает физическую активность пользователя, поддерживает более 100 видов спорта.

Одно из приложений Huawei удалили из Google Play Store
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Последняя версия приложения была выпущена в 2020 году и работала до октября прошлого года. У неё не было поддержки последних носимых устройств Huawei, таких как Band 7. Обновляться Huawei Health продолжило только в фирменном магазине компании App Gallery.

Интересно отметить, что приложение по-прежнему доступно в Apple App Store и Samsung Galaxy Store.

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