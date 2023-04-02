Вспышки на Солнце могут привести к авариям на железной дороге

Ученые из Американского геофизического союза выяснили, что космические бури могут изменить сигналы поездов на противоположные. Об исследовании сообщает Space Weather.

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В июле 1982 года сигналы поездов в Швеции дали осечку и стали красными, когда должны были быть зелеными. Причиной был космический шторм, который начался на расстоянии 150 миллионов километров — на Солнце. Дело в том, что вспышки звезды могут изменить магнитное поле Земли и взывать геомагнитную бурю, когда на нее падает солнечное вещество. Это может создать электрические токи на поверхности Земли, которые повреждают линии электропередачи, трубопроводы, железнодорожные пути и многое другое.

Ученые разработали модель для проверки того, насколько сильной должна быть геомагнитная буря, чтобы нарушить работу двух железных дорог в Великобритании, и как часто это может происходить.

Они выяснили, что достаточно сильные вспышки на Солнце происходят примерно раз в 30 лет. Более сильные штормы, которые, как ожидается, будут происходить раз в 100 лет, могут нарушить почти все сигналы.