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12 минут назад

Астрофизики выяснили, что вспышки на Солнце могут привести к авариям на железной дороге

Газета.Ru

Ученые из Американского геофизического союза выяснили, что космические бури могут изменить сигналы поездов на противоположные. Об исследовании сообщает Space Weather.

Вспышки на Солнце могут привести к авариям на железной дороге
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В июле 1982 года сигналы поездов в Швеции дали осечку и стали красными, когда должны были быть зелеными. Причиной был космический шторм, который начался на расстоянии 150 миллионов километров — на Солнце. Дело в том, что вспышки звезды могут изменить магнитное поле Земли и взывать геомагнитную бурю, когда на нее падает солнечное вещество. Это может создать электрические токи на поверхности Земли, которые повреждают линии электропередачи, трубопроводы, железнодорожные пути и многое другое.

Ученые разработали модель для проверки того, насколько сильной должна быть геомагнитная буря, чтобы нарушить работу двух железных дорог в Великобритании, и как часто это может происходить.

Они выяснили, что достаточно сильные вспышки на Солнце происходят примерно раз в 30 лет. Более сильные штормы, которые, как ожидается, будут происходить раз в 100 лет, могут нарушить почти все сигналы.

Эти результаты помогут ученым и регулирующим органам оценить, насколько поезда уязвимы для геомагнитных бурь, и предупреждать операторов поездов.

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