Oppo готовит 300-ваттное устройство для зарядки смартфона за 5 минут

Компания Oppo намерена представить сверхбыстрое зарядное устройство «300-ваттного класса», тем самым включившись в гонку зарядок мощность свыше 200 Вт. Об этом сообщает портал Gizchina со ссылкой на слова инсайдера Digital Chat Station.

Фото: Oppo Oppo

Пока неизвестно, какое устройство Oppo получит такую зарядку, но, по данным инсайдера, оно будет оснащено аккумулятором емкостью 4600 мАч. При такой мощности смартфон будет заряжен полностью до 100% примерно за пять минут.

Как отмечает Gizchina, за последние несколько лет производители смартфонов совершили большой качественный скачок в развитии стандартов быстрой зарядки. Если в 2020 году мощность таких зарядок составляла всего 65 Вт, то уже в 2021 году появилась быстрая зарядка до 125 Вт, которая впоследствии получила апгрейд до 200-210 Вт.