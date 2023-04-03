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21 минуту назад

Oppo готовит 300-ваттное устройство для зарядки смартфона за пять минут

Газета.Ruиещё 1

Компания Oppo намерена представить сверхбыстрое зарядное устройство «300-ваттного класса», тем самым включившись в гонку зарядок мощность свыше 200 Вт. Об этом сообщает портал Gizchina со ссылкой на слова инсайдера Digital Chat Station.

Oppo готовит 300-ваттное устройство для зарядки смартфона за 5 минут
Фото: OppoOppo

Пока неизвестно, какое устройство Oppo получит такую зарядку, но, по данным инсайдера, оно будет оснащено аккумулятором емкостью 4600 мАч. При такой мощности смартфон будет заряжен полностью до 100% примерно за пять минут.

Как отмечает Gizchina, за последние несколько лет производители смартфонов совершили большой качественный скачок в развитии стандартов быстрой зарядки. Если в 2020 году мощность таких зарядок составляла всего 65 Вт, то уже в 2021 году появилась быстрая зарядка до 125 Вт, которая впоследствии получила апгрейд до 200-210 Вт.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Apple задумала коврик в стиле AirPower для одновременной зарядки всех гаджетов — от смартфонов до умных часов. Известно, что разработка уже появилась в долгосрочной дорожной карте новых проектов компании из Купертино.

Наука и техника,Apple,
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