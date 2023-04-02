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24 минуты назад

Появились новые подробности о смартфоне Google Pixel 7a

Ferra.ru

Google готовится к запуску смартфона среднего класса Pixel 7a. Появились новые подробности о модели.

Появились новые подробности о смартфоне Google Pixel 7a
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Согласно информации инсайдера Параса Гуглани (Paras Guglani), телефон выйдет в пяти различных цветовых вариантах: чёрный, зелёный, кремовый-белый, оранжевый, фиолетовый. Кроме того, Pixel 7a может поставляться с 256 ГБ памяти, что вдвое больше, чем у его предшественника, Pixel 6a.

По слухам, помимо увеличенного хранилища, Pixel 7a будет иметь 8 ГБ ОЗУ, что больше, чем 6 ГБ ОЗУ на Pixel 6a. Ожидается, что телефон получит двойную камеру на задней панели с 64-мегапиксельным датчиком Sony IMX787 и 12-мегапиксельным сенсором сверхширокоугольной камеры. Под капотом смартфона, скорее всего, будет установлен фирменный процессор Tensor G2.

Наука и техника,Google,
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