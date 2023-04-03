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Четыре привычки, которые только ухудшают работу вашего смартфона

Возможно, вы даже не подозреваете, что каждый день совершаете действия, которые ухудшают работу вашего смартфона.

Названы четыре привычки, которые ухудшают работу смартфона
© Ferra.ru
Некоторые вполне привычные действия, оказывается, могут плохо сказаться на работе вашего смартфона. И вот чего вам нужно избегать.
  1. Частые циклы заряда. Особенно это может навредить батарее, если вы будете разряжать смартфон до минимума и при этом заряжать на 100%. Если так делать каждый день, то это быстро посадит аккумулятор. К примеру, если в течение года часто заряжать телефон, то устройство может потерять до 10% аккумулятора.
  2. Не очищать память смартфона. Лучше всего очищать телефон от всего ненужного где-то раз в месяц.
  3. Резкие перепады температуры. Нельзя оставлять телефон в жару на солнце или сразу же его ставить на зарядку после мороза, так как это негативно повлияет на его работу.
  4. Не использовать защитные стёкла и чехлы. Все эти аксессуары только защитят ваше устройство.
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