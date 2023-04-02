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32 минуты назад

Раскрыта новая полезная функция Windows 11

Ferra.ru

Microsoft разрабатывает новую функцию для Windows 11, которая позволит компьютерам и ноутбукам самостоятельно регулировать яркость экрана в зависимости от того, что на нём показывается.

Функция называется Content Adaptive Brightness Control (CABC) и уже доступна для тестирования в одной из сборок Windows 11 Insider Preview. Она анализирует отображаемый на экране контент и подстраивает подсветку экрана так, чтобы она была оптимальной для глаз пользователя и для заряда батареи.

Преимущество функции CABC в том, что она не требует специальных датчиков освещения в компьютере или ноутбуке и может работать на любом устройстве под управлением Windows 11. Когда она станет доступна для всех пользователей операционной системы, пока не сообщается.

Наука и техника,Видео,Microsoft,
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