Раскрыта новая полезная функция Windows 11

Microsoft разрабатывает новую функцию для Windows 11, которая позволит компьютерам и ноутбукам самостоятельно регулировать яркость экрана в зависимости от того, что на нём показывается.

Функция называется Content Adaptive Brightness Control (CABC) и уже доступна для тестирования в одной из сборок Windows 11 Insider Preview. Она анализирует отображаемый на экране контент и подстраивает подсветку экрана так, чтобы она была оптимальной для глаз пользователя и для заряда батареи.