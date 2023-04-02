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Насколько новый процессор AMD Ryzen 7 7800X3D быстрее флагманского Intel Core i9

Компания AMD опубликовала новые результаты тестирования своего процессора AMD Ryzen 7 7800X3D, который оснащён кэшем 3D V-Cache. В них он сравнивается с одним из самых мощных чипов Intel — Core i9-13900K.

Насколько новый процессор AMD Ryzen 7 7800X3D быстрее флагманского Intel Core i9
© Ferra.ru

По данным AMD, Ryzen 7 7800X3D обогнал Core i9-13900K в большинстве игр. В некоторых случаях разница составила до 30%, например, в Horizon Zero Dawn. В среднем по 21 игре AMD был быстрее на 6,9%. Однако в некоторых играх Intel всё же опередил AMD: в Counter-Strike: Global Offensive и Cyberpunk 2077.

Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D поступит в продажу 6 апреля 2023 года по цене 449 долларов. Это на 110 долларов дороже, чем у AMD Ryzen 7 7700X.

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