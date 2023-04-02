Ученые нашли новую особенность долгожителей

Известно, что у долгожителей позднее развиваются связанные со старением заболевания, а их иммунная система, вероятно, остается функциональной до глубокой старости. Исследователи провели секвенирование отдельных клеток мононуклеарных клеток периферической крови — группы иммунных клеток, циркулирующих в крови, взятых у семи долгожителей старше 100 лет. Их анализ подтвердил наблюдения, сделанные в предыдущих исследованиях старения. Они также идентифицировали новые особенности клеток.

Как объяснили ученые, когда люди подвергаются воздействию инфекций и выздоравливают от них, их иммунная система учится адаптироваться, но с возрастом эта способность реагировать снижается. В целом данные подтверждают гипотезу о том, что у долгожителей есть защитные факторы, которые позволяют их иммунной системе лучше адаптироваться к окружающей среде даже в глубокой старости.