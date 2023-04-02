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53 минуты назад

Генетики выяснили, что иммунитет долгожителей дольше сохраняет способность адаптироваться к инфекциям

Газета.Ru

Ученые из Бостонского университета выяснили, что долгожители обладают уникальным иммунитетом, который помогает им достичь исключительного долголетия. Исследование опубликовано в eBiomedicine.

Ученые нашли новую особенность долгожителей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Известно, что у долгожителей позднее развиваются связанные со старением заболевания, а их иммунная система, вероятно, остается функциональной до глубокой старости. Исследователи провели секвенирование отдельных клеток мононуклеарных клеток периферической крови — группы иммунных клеток, циркулирующих в крови, взятых у семи долгожителей старше 100 лет. Их анализ подтвердил наблюдения, сделанные в предыдущих исследованиях старения. Они также идентифицировали новые особенности клеток.

Как объяснили ученые, когда люди подвергаются воздействию инфекций и выздоравливают от них, их иммунная система учится адаптироваться, но с возрастом эта способность реагировать снижается. В целом данные подтверждают гипотезу о том, что у долгожителей есть защитные факторы, которые позволяют их иммунной системе лучше адаптироваться к окружающей среде даже в глубокой старости.

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