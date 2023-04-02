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14 минут назад

Слух: Apple оснастит iPad Pro более дешёвыми OLED-дисплеями

Ferra.ru

Сообщается, что в следующем году две модели iPad Pro перейдут с экранов mini-LED на OLED. По словам одного информатора, технологический гигант уже начал разработку, но панели для будущих планшетов будут сильно отличаться от тех, что используются для iPhone.

Слух: Apple оснастит iPad Pro более дешёвыми OLED-дисплеями
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Судя по всему, в разработке находится четыре прототипа с диагональю экрана 11 и 13 дюймов. Как пишет источник, Apple не использует здесь те же гибкие OLED, что и в iPhone. Вместо этого компания перейдёт на жёсткие OLED-экраны.

Такие дисплеи не являются чем-то необычным в отрасли и используются в различных смартфонах высокого класса, таких как Google Pixel 6 и Pixel 7. Преимущество для компании заключается в том, что жёсткая OLED-технология дешевле в массовом производстве. Однако ранее появлялись сообщения о том, что в таких экранах пользователи сталкивались с ужасными углами обзора.

Наука и техника,Google,Apple,
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