Слух: Apple оснастит iPad Pro более дешёвыми OLED-дисплеями

Сообщается, что в следующем году две модели iPad Pro перейдут с экранов mini-LED на OLED. По словам одного информатора, технологический гигант уже начал разработку, но панели для будущих планшетов будут сильно отличаться от тех, что используются для iPhone.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Судя по всему, в разработке находится четыре прототипа с диагональю экрана 11 и 13 дюймов. Как пишет источник, Apple не использует здесь те же гибкие OLED, что и в iPhone. Вместо этого компания перейдёт на жёсткие OLED-экраны.