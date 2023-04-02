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38 минут назад

В странной рекламе Samsung показала возможности своей 200-Мп камеры Galaxy S23 Ultra

Ferra.ru

В системе камер Galaxy S23 Ultra используется 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HP2. Samsung решила прорекламировать его возможности довольно странной задумкой.

В странной рекламе Samsung показала возможности 200-Мп камеры Galaxy S23 Ultra
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В новом рекламном ролике компании на YouTube подробно рассказывается, как Samsung установила в одной из «наименее продвинутых фотобудок в городе» свой 200-мегапиксельный датчик. После того, как люди фотографируются в будке, их фото выводятся на гигантском рекламном щите на лондонской площади. Так компания демонстрирует разрешение и детализированность снимков.

Samsung намерена повторить это мероприятие 15 и 16 апреля. Фотобудка сделает фото любого человека с помощью одного из 200-мегапиксельных сенсоров Samsung ISOCELL. Затем снимок покажут на гигантском рекламном щите.

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