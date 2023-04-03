Илон Маск отобрал у New York Times галочку верификации в Twitter

Газета New York Times потеряла галочку верификации в Twitter после того, как отказалась платить за нее и навлекла на себя гнев владельца платформы Илона Маска. Об этом сообщает Bloomberg.
NYT стала одним из первых СМИ, открыто выступившим против новой подписки Twitter Blue, предлагающей платить $8 ежемесячно за привилегию обладать галочкой верификации, которые ранее выдавались бесплатно. Основной аккаунт газеты в Twitter имеет около 55 млн фолловеров.
Глава Twitter Илон Маск назвал «лицемерием» решение NYT, отметив, что у газеты есть собственный подписочный сервис, который она не стесняется везде рекламировать. Когда один из пользователей платформы опубликовал мем о том, что газета не хочет платить за голубую галочку, Маск написал: «Окей, тогда мы ее забираем». Накануне сообщалось, что Twitter отберет голубые галочки верификации у тех пользователей, которые не захотят присоединяться к платной программе Twitter Blue, начиная с 1 апреля 2023 года.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Илон Маск обошел бывшего президента США Барака Обаму по подписчикам в Twitter.