Илон Маск отобрал у New York Times галочку верификации в Twitter

Газета New York Times потеряла галочку верификации в Twitter после того, как отказалась платить за нее и навлекла на себя гнев владельца платформы Илона Маска . Об этом сообщает Bloomberg.

Глава Twitter Илон Маск назвал «лицемерием» решение NYT, отметив, что у газеты есть собственный подписочный сервис, который она не стесняется везде рекламировать. Когда один из пользователей платформы опубликовал мем о том, что газета не хочет платить за голубую галочку, Маск написал: «Окей, тогда мы ее забираем». Накануне сообщалось, что Twitter отберет голубые галочки верификации у тех пользователей, которые не захотят присоединяться к платной программе Twitter Blue, начиная с 1 апреля 2023 года.