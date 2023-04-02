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39 минут назад

Российские ученые рассказали, как снизить биологический возраст на 2,5 года

Вечерняя Москва

Российские ученые провели исследования и пришли к выводу, что терпены пихты сибирской могут снизить биологический возраст на 2,5. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщает эксперт по развитию антивозрастной медицины Фания Маганова.

Российские ученые рассказали, как снизить биологический возраст на 2,5 года
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Благодаря терпенам хвойные деревья не сбрасывают хвою, выживают в агрессивных условиях окружающей среды и достигают продолжительности жизни в несколько тысяч лет. Но терпены могут защищать не только клетки растений, но и клетки человека, — сказала она.

Ученые выяснили, что биологически активные вещества помогают поддерживать молодость и здоровье. Терпены пихты сибирской запускают процесс омоложения и позволяют снизить биологический возраст на 2,5 года, передает «Москва 24».

Ученые из Австрийского национального университета пришли к выводу, что употребление продуктов, богатых содержанием магния, может снизить риск развития деменции. Как показали результаты, у потреблявших более 550 миллиграммов магния в день биологический возраст мозга был на год ниже их фактического.

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