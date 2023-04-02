Российские ученые рассказали, как снизить биологический возраст на 2,5 года

— Благодаря терпенам хвойные деревья не сбрасывают хвою, выживают в агрессивных условиях окружающей среды и достигают продолжительности жизни в несколько тысяч лет. Но терпены могут защищать не только клетки растений, но и клетки человека, — сказала она.