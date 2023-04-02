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10 минут назад

Археологи впервые нашли руки, отрубленные в Древнем Египте

Газета.Ru

Ученые из Немецкого археологического университета обнаружили первые вещественные доказательства отрубания рук в Древнем Египте. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Археологи впервые нашли руки, отрубленные в Древнем Египте
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отрубленные правые ладони были обнаружены археологами в трех ямах во дворе дворца гиксосов на северо-востоке Египта. Дворец был построен в 1640–1530 гг. до н.э., когда Нижним и Средним Египтом вплоть правили гиксосы. Это были первые иностранцы, правившие Египтом.

Анатомические признаки указывают на то, что руки принадлежат по крайней мере 12 взрослым: 11 мужчинам и, возможно, одной женщине. После того, как прикрепленные части предплечья были аккуратно удалены, руки помещались в ямы с широко растопыренными пальцами.

Поза и расположение ампутированных рук свидетельствуют о том, что вряд ли отрубание было осуществлено в качестве карательных мер. Вероятно, отрубание было частью ритуала, проведенного во дворце.

Хотя практика отрубания рук задокументирована в надписях на гробницах и храмовых рельефах, начиная с Нового царства, это находка ученых стала первым вещественным доказательством отрубания рук в Древнем Египте.

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