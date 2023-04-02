Микропластик в воде предложили удалять ультразвуком

Исследователи разработали устройство, которое удаляет микропластик из воды с помощью звуковых волн. Устройство излучает ультразвуковые волны через металлическую трубку, для приложения акустической силы к микропластику, что облегчает его захват.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Система менее подвержена засорению по сравнению с традиционными методами фильтрации, и исследователи смогли удалить более 70% частиц микропластика шириной менее 180 мкм и более 82% крупных.

Команда ученых собрала воду, добавила в нее микропластик и отфильтровала образцы для удаления крупных загрязняющих веществ. По оценкам исследователей, работа нынешнего устройства в течение часа обойдется примерно в 7 центов, а очистка одного литра воды займет около полутора часов.