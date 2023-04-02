Ученые выяснили, что древние амфибии перемещались как крокодилы 250 лет назад

Ученые выяснили, что задолго до появления крокодилов двухметровые амфибии ринезухиды передвигались так же, как и современные крокодилы. Исследование было опубликовано в журнале PLoS ONE.В конце пермского периода, чуть более 250 миллионов лет назад, в Южной Африке обитали ринезухиды — крупные хищные амфибии, похожие на крокодилов или больших саламандр. Их тела были несколько удлиненными, а конечности — сравнительно маленькими и слабыми, но все же довольно хорошо развитыми.

Местные жители обнаружили окаменелости на участке в провинции Квазулу-Натал в Южной Африке. Эта скалистая местность когда-то была дном приливной отмели или лагуны древнего моря Кару. Исследователи проанализировали семь отпечатков тела и ряд следов хвоста, которые, как предполагается, были оставлены ринезухидом длиной около двух метров во время отдыха и плавания. Основываясь на расположении этих следов, исследователи полагают, что их оставили одно или двое животных, переплывающих от одного места отдыха к другому (возможно, в поисках пищи). Извилистая форма следов от хвоста наводит на мысль, что эти животные передвигались по воде с помощью непрерывных движений хвоста из стороны в сторону, подобно современным крокодилам и саламандрам. Форма отпечатков от тела, а также относительно удаленное расположение следов друг от друга наводят на мысль, что эти амфибии поджимали ноги к телу во время плавания — так же, как и крокодилы. Эти исключительно хорошо сохранившиеся следы указывают, что амфибии вели активный образ жизни, связанный как с плаванием, так и с хождением по дну. В этом месте также сохранились многочисленные отпечатки других четвероногих животных, рыб и беспозвоночных, благодаря чему оно стало «плодотворным» для исследований экосистем пермского периода.