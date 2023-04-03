Физики использовали основы мироздания для генерации случайных чисел

Интернациональной командой физиков разработан прибор для генерации случайной последовательности чисел на основе рождения пар виртуальных частиц в «квантовой пене». Об этом информирует 3Dnews.
По квантовой теории поля, вакуум в действительности не пуст. В нём непрерывно рождаются пары элементарных частиц, частица и её античастица, которые тут же аннигилируют. Это происходит случайно, события подчиняются принципу неопределённости Гейзенберга.
Образование виртуальных частиц физики умеют выявлять давно. Явление нужно учитывать в различных физических процессах. Стоит отметить, что спонтанное рождение пары сказывается на работе лазеров и воздействует на рассеивание света на различных химических соединениях.
В рамках нового опыта для генерации последовательности случайных чисел было предложено применять устройство на базе прямого преобразования детектора. Он выявляет рождение пары виртуальных частиц быстрее, чем это позволяют делать прочие методы.
Был также использован новый метод отсечения помех для повышения чувствительности прибора. Каждую секунду прибор выдаёт 100 Гбит случайных чисел. Каждый бит является фиксацией рождения пары виртуальных частиц.