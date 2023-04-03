Физики использовали основы мироздания для генерации случайных чисел

Интернациональной командой физиков разработан прибор для генерации случайной последовательности чисел на основе рождения пар виртуальных частиц в «квантовой пене». Об этом информирует 3Dnews.

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По квантовой теории поля, вакуум в действительности не пуст. В нём непрерывно рождаются пары элементарных частиц, частица и её античастица, которые тут же аннигилируют. Это происходит случайно, события подчиняются принципу неопределённости Гейзенберга.

Образование виртуальных частиц физики умеют выявлять давно. Явление нужно учитывать в различных физических процессах. Стоит отметить, что спонтанное рождение пары сказывается на работе лазеров и воздействует на рассеивание света на различных химических соединениях.

В рамках нового опыта для генерации последовательности случайных чисел было предложено применять устройство на базе прямого преобразования детектора. Он выявляет рождение пары виртуальных частиц быстрее, чем это позволяют делать прочие методы.