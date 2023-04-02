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57 минут назад

Обнаружен нагрев атмосферы Сатурна из-за колец

Lenta.ru

Астрономы обнаружили, что система колец Сатурна нагревает верхние слои атмосферы газового гиганта, что прежде никогда не наблюдалось в Солнечной системе. Об открытии сообщается в статье, опубликованной журнале The Planetary Science Journal.

Обнаружен нагрев атмосферы Сатурна из-за колец
Фото: NASANASA

Исследователи проанализировали данные космического телескопа «Хаббл», зонда «Кассини», космических кораблей «Вояджер-1» и «Вояджер-2», а также космического телескопа International Ultraviolet Explorer. Ученые выявили избыток ультрафиолетового излучения, которое наблюдается в виде спектральной линии горячего водорода в атмосфере Сатурна. Это указывает на внешнее воздействие, которое загрязняет и нагревает верхнюю часть атмосферы.

Наиболее правдоподобное объяснение состоит в том, что нагрев вызван ледяными частицами колец, которые падают дождем в атмосферу Сатурна. Кроме того, этот «ливень» может быть связан с воздействием микрометеоритов, бомбардировкой частицами солнечного ветра, ультрафиолетовым излучением или действием электромагнитных сил, притягивающих заряженную пыль.

Данные об ультрафиолетовом излучении за четыре десятилетия охватывают несколько солнечных циклов и помогают астрономам изучать сезонное воздействие Солнца на Сатурн. Собрав воедино все разнообразные данные и откалибровав их, ученые обнаружили, что нет никакой разницы в уровне УФ-излучения. Это позволяет отвергнуть сценарий, при котором атмосфера разогревается энергией Солнца, и подтверждает гипотезу о дожде.

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