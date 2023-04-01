В Великобритании студентка оспорила штраф за парковку с помощью ChatGPT

В Великобритании 22-летняя Милли Хоултон из города Йорка добилась отмены штрафа в £60 за парковку с помощью чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT. Об этом сообщает Daily Mail.

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По словам Хоултон, штраф за неправильную парковку ее Citroen был выписан по ошибке. У девушки есть разрешение парковаться на улице, где она оставила машину. Тем не менее, чтобы оспорить начисление, было необходимо корректно и профессионально составить письменную жалобу.

Эту задачу студентка и поручила искусственному интеллекту. Сформированное ChatGPT письмо Хоултон отправила в городской совет и штраф был отменен. Сэкономленные £60 девушка потратила, чтобы отметить на вечеринке это событие.