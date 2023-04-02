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53 минуты назад

Samsung Galaxy S24 получит самый быстрый экран в серии с частотой 144 Гц

Газета.Ruиещё 1

В сети появилась первая информация о характеристиках флагманских смартфонов Samsung Galaxy S24, которые должны будут представить в 2024 году. Об этом сообщает портал 91mobiles.

Появились первые подробности о главных смартфонах Samsung 2024 года
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Согласно инсайдерам, флагманы Samsung впервые в своей истории получат экран с частотой обновления 144 Гц. До этого в смартфонах корейской компании использовались дисплеи с частотой 120 Гц.

Также ожидается, что смартфоны серии Galaxy S24 оснастят еще не выпущенным чипом Snapdragon 8 Gen 3 под кодовым названием SM8650, который будет обладать значительно большей производительностью и энергоэффективностью, чем актуальная модель 8 Gen 2.

Вместе с тем новинки могут предложить более совершенный тип памяти UFS 4.1. Однако этот стандарт еще не был официально представлен.

По слухам, презентация Samsung Galaxy S24 состоится в феврале 2024 года.

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