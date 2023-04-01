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1 час назад

Reuters: компания Twitter опубликовала часть исходного кода своей соцсети

Газета.Ruиещё 1

Компания Twitter выложила на GitHub часть исходного кода своей социальной сети, чтобы сторонние разработчики смогли принять участие в ее улучшении. Об этом сообщает агентство Reuters.

Reuters: Twitter опубликовала часть исходного кода своей соцсети
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что опубликованные фрагменты кода относятся к рекомендательной системе соцсети. Она отвечает за контент, который пользователи видят в своих лентах.

По задумке генерального директора компании Илона Маска, прозрачность кода позволит привлечь сторонних разработчиков, которые помогут улучшить алгоритмы соцсети. В частности, алгоритмы хотят сделать более аккуратными с точки зрения законности контента, который предлагается пользователям.

В своем Twitter-аккаунте Илон Маск 1 апреля заявил, что позже компания опубликует еще больше исходного кода.

Наука и техника,Илон Маск,
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