В космосе заметили крайне редкий тип взрыва

Астрономы из Университета Шеффилда зафиксировали крайне редкий тип взрыва звезды в космосе — асферический. Результаты исследования о самом плоском взрыве звезды опубликованы в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Фото: NASA NASA

Совершить открытие удалось случайно: сначала ученые заметили вспышку поляризованного света. С помощью Ливерпульского телескопа была измерена степень поляризации. Это позволило выявить форму взрыва, который оказался сопоставим по размеру с Солнечной системой. Затем полученные данные использовали для воссоздания трехмерной модели взрыва.

Наблюдаемый объект сразу был отнесен к быстрому синему оптическому переходному процессу (FBOT) — событие, подобное сверхновым и гамма-всплескам в плане высокой оптической яркости, однако увеличение и затухание в данном случае происходят быстрее.

Дальнейшее изучение показало, что взрыв, располагающийся в галактике на расстоянии 180 миллионов лет от Земли, обладает беспрецедентной асферичностью, то есть самой плоской формой, из когда-либо обнаруженных. Это очень редкое явление, поскольку обычно взрывы звезд во Вселенной сопровождаются шарообразной формой, ведь сами светила сферические.