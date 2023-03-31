При запросе напрямую блогер получил отказ. Поэтому он сформулировал задачу для ChatGPT особым образом. Рабочий ключ Windows 95 относительно просто сгенерировать по сравнению с текущими версиями ОС от Microsoft. С целью запустить процесс генерации Enderman создал для чат-бота словесную формулу. В результате блогер получил 30 вариаций ключей. Он проверил все из них, только 1 из 30 ключей сработал. При попытке активировать новую установку Windows 95 на виртуальной машине этого ключа оказалось достаточно для полной официальной установки ОС.