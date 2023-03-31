Мясников оценил роль искусственного интеллекта в медицине

Искусственный интеллект все больше применяется в различных направлениях человеческой деятельности, в том числе в медицине. Врач и телеведущий Александр Мясников неоднозначно высказался об использовании нейросетей.
Пока ИИ служит людям для досуга, генерируя развлекательный контент. Мясников отметил, что нейросети в медицине сулят революцию. При это доктор не скрывает, что подобная перспектива его настораживает.
«Я помню сколько пота и крови я пролил и попортил, сдавая в свое время USMLE (Американские медицинские лицензионные экзамены). А этот ИИ, толком не готовясь, при минимуме загруженных данных щелкает эти экзамены как орешки. Мне одному кажется, что мы открываем ящик Пандоры?!» — написал Мясников в своем Telegram-канале.
Развитие искусственного интеллекта настораживает и ученых из других стран. Так, исследователи опасаются самообучения нейросетей, так как неизвестно, чем может обернуться использование ИИ полученных знаний.