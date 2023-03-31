Мясников оценил роль искусственного интеллекта в медицине

«Я помню сколько пота и крови я пролил и попортил, сдавая в свое время USMLE (Американские медицинские лицензионные экзамены). А этот ИИ, толком не готовясь, при минимуме загруженных данных щелкает эти экзамены как орешки. Мне одному кажется, что мы открываем ящик Пандоры?!» — написал Мясников в своем Telegram-канале.