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24 минуты назад

Палеонтологи заявили о наличии губ у тираннозавра

Елена Прошина

Палеонтологи Обернского университета США обнаружили у тираннозавров губы. Результаты их исследования опубликованы в журнале Science.

Палеонтологи заявили о наличии губ у тираннозавра
Фото: CC0 / WikiImages /CC0 / WikiImages /

Ученые пояснили, что анатомия черепа и челюстей тероподов, к которым в том числе относится тираннозавр, и соотношение между зубами и размером черепа указывали на наличие губоподобной структуры, помогающей прикрывать огромные зубы. Однако до сих пор этому не было найдено подтверждений.

В результате исследования палеонтологи смогли доказать эту теорию. Они выявили, что тираннозавры имели губы, которые покрывали зубы, однако они не могли двигаться независимо друг от друга, то есть динозавры не использовали их для рычания или других движений, ассоциируемых с губами. Ученые предполагают, что рот тираннозавров был похож на чешуйчатый рот современных ящериц или амфибий.

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