Опубликовано эпическое фото межгалактического «моста»

Телескоп Gemini North сделал это ослепительное фото галактик UGC 12914 и UGC 12915, которые получили прозвище Галактики Таффи. Их форма является результатом лобового столкновения, которое началось примерно 25 миллионов лет назад. Между галактиками сформировался мост из сильно турбулентного газа, почти лишенный звездообразования. Пара галактик расположена примерно в 180 миллионах световых лет от нас в направлении созвездия Пегаса.

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Столкновения галактик в значительной степени ответственны за эволюцию Вселенной, этот невероятно динамичный процесс может привести к образованию молекулярных облаков, где будут рождаться звезды. Но лобовое столкновение галактик UGC 12914 (слева) и UGC 12915 (справа) привело к образованию необычной структуры. Хотя этот межгалактический мост изобилует звездообразующим материалом, он слишком торбулентный, что подавляет звездообразование.