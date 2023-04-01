Блогер обхитрил чат-бот ChatGPT ради того, что сгенерировать ключи активации Windows 95. Первоначальный запрос на получение ключей был отклонен, поэтому он подошел к запросу с другой стороны, что привело к определенному успеху: только один из 30 сгенерированных ключей действительно сработал.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

По его словам, проблема с ключами заключалась в том, что ChatGPT не мог подсчитать сумму цифр или определить делимость, что приводило к потоку случайных чисел, которые не проходили необходимые математические тесты.