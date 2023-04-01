Блогер обхитрил чат-бот ChatGPT ради того, что сгенерировать ключи активации Windows 95. Первоначальный запрос на получение ключей был отклонен, поэтому он подошел к запросу с другой стороны, что привело к определенному успеху: только один из 30 сгенерированных ключей действительно сработал.
По его словам, проблема с ключами заключалась в том, что ChatGPT не мог подсчитать сумму цифр или определить делимость, что приводило к потоку случайных чисел, которые не проходили необходимые математические тесты.
Этот инцидент подчеркивает важность кибербезопасности. Даже с учетом “блока” внутри нейросети люди все еще находят способы обмана искусственного интеллекта. Да, этот случай касался лишь ключей к устаревшей операционной системе, но можно ведь воспользоваться инструментом для создания ключей и к более современным ОС. Не говоря уже о более криминальном создании вирусов и не только.