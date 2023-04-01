$76.45+0.1482.39-0.75
2 часа назад

Человек обманул искусственный интеллект ради создания ключей активации Windows

Ferra.ru

Блогер обхитрил чат-бот ChatGPT ради того, что сгенерировать ключи активации Windows 95. Первоначальный запрос на получение ключей был отклонен, поэтому он подошел к запросу с другой стороны, что привело к определенному успеху: только один из 30 сгенерированных ключей действительно сработал.

Человек обманул ИИ ради создания ключей активации Windows
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По его словам, проблема с ключами заключалась в том, что ChatGPT не мог подсчитать сумму цифр или определить делимость, что приводило к потоку случайных чисел, которые не проходили необходимые математические тесты.

Этот инцидент подчеркивает важность кибербезопасности. Даже с учетом “блока” внутри нейросети люди все еще находят способы обмана искусственного интеллекта. Да, этот случай касался лишь ключей к устаревшей операционной системе, но можно ведь воспользоваться инструментом для создания ключей и к более современным ОС. Не говоря уже о более криминальном создании вирусов и не только.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий