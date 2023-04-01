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8 минут назад

Ученый предупредил об угрозе человечеству из-за искусственного интеллекта

Lenta.ruиещё 2

Ученый из США Элиезер Юдковский предупредил об угрозе жизни всех людей на Земле из-за искусственного интеллекта и в статье для Time призвал отключить любые нейросети для спасения человечества.

Ученый предупредил об угрозе человечеству из-за искусственного интеллекта
Фото: UnsplashUnsplash

В материале, озаглавленном «Недостаточно приостановить разработку ИИ. Нам нужно закрыть все это», специалист отметил, что бизнесмены Илон Маск и Стив Возняк недостаточно серьезно оценивают ситуацию.

«Многие исследователи, погруженные в эти проблемы, в том числе и я, ожидают, что наиболее вероятным результатом создания сверхчеловечески умного ИИ при любых обстоятельствах, отдаленно напоминающих нынешние, будет то, что буквально все на Земле умрут», — подчеркнул Юдковский.

По его словам, искусственный интеллект не заботится о разумной жизни в целом, человечество еще далеко от внедрения подобных технологий.

Ученый предложил бессрочно запретить по всему миру использование ИИ, в том числе для правительств и вооруженных сил. Он подчеркнул, что при получении данных разведки о строительстве кластера графических процессов в той или иной стране необходимо быть готовыми к уничтожению центра обработки данных с помощью авиаудара.

Ранее предприниматель Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк и более тысячи экспертов в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта подписали открытое письмо с призывом приостановить обучение нейросетей из-за рисков. В письме утверждается, что технологии с искусственным интеллектом, сопоставимым человеческому, могут представлять значительный риск обществу и человечеству.

Наука и техника,Илон Маск,Стив Возняк,Apple,
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