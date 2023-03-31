«Джеймс Уэбб» обнаружил самую раннюю из сверхмассивных черных дыр

Ученые с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» обнаружили активную сверхмассивную черную дыру, масса которой в 10 миллионов раз превышает массу Солнца. Об этом сообщает Sciencealert.

Инфракрасный телескоп «Джеймс Уэбб» сумел всего за час работы найти рекордно далекое активное галактическое ядро, которое существовало спустя 570 миллионов лет после Большого Взрыва. Это самая ранняя из всех обнаруженных растущая сверхмассивных черных дыр и она активно развивается.

Это открытие, сделанное в молодой галактике, ранее известной как EGSY8p7, но позже переименованной в CEERS_1019, «может помочь решить одну из самых больших загадок: как черные дыры вырастают до таких больших размеров за такой короткий промежуток времени», отмечает издание.

Галактика CEERS_1019 была обнаружена еще в 2015 году при помощи телескопа «Хаббл» и считается одной из самых ранних и самых далеких наблюдаемых галактик.

Также учеными уже были найдены несколько черных дыр, причем горазо крупнее той, что изучается сейчас. Одна из них - J1342+0928, галактика-квазар, существует через 690 миллионов лет после Большого взрыва и имеет сверхмассивную черную дыру с тактовой частотой 800 миллионов Солнц. А черная дыра в J0313-1806 имеет размер 1,6 миллиарда Солнц.

В то же время в обоих галактиках-квазарах в спектре доминирует активное ядро, чего нет в случае CEERS_1019. Поэтому она может быть промежуточным этапом в эволюции сверхмассивных черных дыр. Это открытие поможет запонить пробелы, кторые возникли при изучении этого явления.

Ранее в результате события GRB 221009A, произошедшего 9 октября прошлого года, все гамма-телескопы в космосе и на Земле были ослеплены мощнейшей за всю историю наблюдения гамма-вспышкой. Практически все датчики приборов не смогли определить силу сигнала, за исключением китайского телескопа GECAM-C.