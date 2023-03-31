Ярчайший гамма-всплеск ослепил все телескопы мира

В результате события, произошедшего 9 октября 2022 года, все гамма-телескопы в космосе и на Земле были ослеплены мощнейшей за всю историю наблюдения гамма-вспышкой. Практически все датчики приборов не смогли определить силу сигнала, за исключением китайского телескопа GECAM-C. Об этом пишет 3DNews.

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Международное научное сообщество, в том числе Россия и Китай, собрало данные, полученные в результате события GRB 221009A, которое было в 70 раз более ярким, чем любой предыдущий гамма-всплеск. Анализ исторических записей о гамма-всплесках показывает, что такие интенсивные всплески могут появляться только раз в 10 тысяч лет.

Китайский телескоп GECAM-C предоставил наиболее полную информацию об этом событии наряду с наблюдениями рентгеновского телескопа Insight-HXMT. Ожидается, что GRB 221009A может стать новым объектом для исследования сверхновых, схлопывающихся в черные дыры, так как считается, что именно при них происходят такие гамма-всплески.