Ярчайший гамма-всплеск ослепил все телескопы мира

В результате события, произошедшего 9 октября 2022 года, все гамма-телескопы в космосе и на Земле были ослеплены мощнейшей за всю историю наблюдения гамма-вспышкой. Практически все датчики приборов не смогли определить силу сигнала, за исключением китайского телескопа GECAM-C. Об этом пишет 3DNews.
Международное научное сообщество, в том числе Россия и Китай, собрало данные, полученные в результате события GRB 221009A, которое было в 70 раз более ярким, чем любой предыдущий гамма-всплеск. Анализ исторических записей о гамма-всплесках показывает, что такие интенсивные всплески могут появляться только раз в 10 тысяч лет.
Китайский телескоп GECAM-C предоставил наиболее полную информацию об этом событии наряду с наблюдениями рентгеновского телескопа Insight-HXMT. Ожидается, что GRB 221009A может стать новым объектом для исследования сверхновых, схлопывающихся в черные дыры, так как считается, что именно при них происходят такие гамма-всплески.
При этом гамма-всплеск GRB 221009A не был самым мощным по выбросу энергии, однако он стал ярким только благодаря тому, что был направлен точно на Землю. Если подобный выброс даже краешком затронет Землю после возникновения в нашей галактике, наша планета может стать стерильной от любой биологической жизни.