Производители призвали устранить помеху для производства российских принтеров

В России ведется обсуждение доработки балльной системы оценки принтеров и других печатных устройств для признания их отечественными, Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке. С такой просьбой к правительству обратились производители и поставщики печатной техники.

Среди ведомств, обсуждающих данный вопрос, - Минпромторг и Минцифры. На это их натолкнули производители электроники — они сочли необходимым включить в систему требования по печатному оборудованию — принтерам и многофункциональным устройствам (МФУ).

Участниками совещаний являются, в частности, представители «Аквариуса» и «Катюши Ай Ти», выяснила газета.

По словам одного из источников издания, в настоящее время такое оборудование для признания отечественным должно иметь российский процессор, которого физически не существует. По его мнению, в балльной системе заинтересованы и власти страны. Отмечается, что у ведомств есть KPI по закупке российской электроники, однако в реестре Минпромторга отсутствуют российские принтеры и МФУ. В этой связи сейчас закупается зарубежная техника.

В Минпромторге отметили, что по завершении формирования требований проект постановления направят на согласование в органы исполнительной власти.