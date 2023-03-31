Возможность удаления учетной записи перестала быть доступной пользователям сайта и приложения "Госуслуги", в этом убедился в пятницу корреспондент ТАСС.
"Функция удаления недоступна", - высвечивается сообщение в одноименном мобильном приложении.
При этом в веб-версии портала опция "Удалить запись" полностью отсутствует.
"По требованию владельца ИС ЕСИА Минцифры РФ была скрыта кнопка удаления учетной записи в личном кабинете. На данный момент единственным доступным способом удаления является личное обращение в центр обслуживания", - ответил корреспонденту ТАСС оператор техподдержки сайта "Госуслуги".
ТАСС направил запрос в пресс-службе Министерства цифрового развития РФ.