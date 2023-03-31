Итальянское управление по защите персональных данных временно ограничило использование в стране нейросети ChatGPT. Как сообщает Politico, разработчик бота OpenAI нарушил законодательство Евросоюза о конфиденциальности.

В управлении считают, что у компании нет правовых оснований, которые бы оправдали массовый сбор персональных данных для обучения алгоритмов. Кроме того, на прошлой неделе из ChatGPT утекли разговоры пользователей и их платежная информация.

Также регулятор считает, что несмотря на ограничение «13+», платформа никак не проверяет возраст пользователей и дает несовершеннолетним ответы, которые абсолютно не подходят к их степени развития и самосознания.

На данный момент работа ChatGPT в Италии ограничена. Сейчас у представителя OpenAI в Европейской экономической зоне есть 20 дней, чтобы рассказать, как компания будет приводить свой чат-бот в соответствие с правилами конфиденциальности в Евросоюзе. В противном случае на организацию могут наложить крупный штраф в 4% от ее глобального дохода.