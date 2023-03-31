Ожидается, что скоро Sony представит новую модель беспроводных наушников, а также флагманские WH-1000XM5 в новом синем цвете. Первая модель WF-C700 будет предложением среднего класса.

О характеристиках WF-C700 информации, к сожалению, нет. Благодаря новой утечке стало ясно, что наушники будут доступны как минимум в четырёх цветах — чёрном, белом, синем и зелёном. Устройство имеет дизайн, аналогичный Sony WF-C500 2021 года, и будет поставляться со сменными вкладышами и зарядным кабелем USB-C.