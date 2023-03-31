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12 минут назад

В интернет утекли новые наушники Sony: среднебюджетные и флагманские

Ferra.ru

Ожидается, что скоро Sony представит новую модель беспроводных наушников, а также флагманские WH-1000XM5 в новом синем цвете. Первая модель WF-C700 будет предложением среднего класса.

Sony представит новую модель беспроводных наушников
Фото: UnsplashUnsplash

О характеристиках WF-C700 информации, к сожалению, нет. Благодаря новой утечке стало ясно, что наушники будут доступны как минимум в четырёх цветах — чёрном, белом, синем и зелёном. Устройство имеет дизайн, аналогичный Sony WF-C500 2021 года, и будет поставляться со сменными вкладышами и зарядным кабелем USB-C.

GSMArena

Другие изображения показывают нам WH-1000XM5 в совершенно новом тёмно-синем цвете. Наушники имеют золотые акценты и аналогичный футляр для переноски.

GSMArena
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