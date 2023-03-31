Япония ужесточит экспорт в Китай деталей для полупроводников
Власти Японии приняли решение об ужесточении экспорта ряда товаров, которые необходимы для производства передовых видов полупроводников. Речь идет о 23 категориях оборудования. Об этом сообщил телеканал NHK, передает «Прайм».
Эти товары используют, в частности, в литографических установках.
Ужесточение контроля за экспортом ввели в отношении всех стран и регионов, за исключением 42 государств и территорий, которые приняли решение об ограничении экспорта полупроводников в КНР. В этот список входят, в частности, США, Южная Корея, Тайвань.
Для экспорта в Китай и другие государства процедуру оформления усложнили. Требуется получение разрешения министра экономики, торговли и промышленности.
Власти США призывали Японию и Нидерланды ввести более жесткий экспортный контроль в отношении Китая. Однако статистика свидетельствует об увеличении экспорта полупроводников из Японии в КНР на фоне роста спроса на смартфоны и центры обработки данных.
Продукцию, которая попала под ограничения, производят 10 фирм из Японии.
Ранее власти Японии запретили ввоз в Россию вакцин, медицинского оборудования, роботов, радиоактивных материалов, оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа.