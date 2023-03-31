Япония ужесточит экспорт в Китай деталей для полупроводников

Власти Японии приняли решение об ужесточении экспорта ряда товаров, которые необходимы для производства передовых видов полупроводников. Речь идет о 23 категориях оборудования. Об этом сообщил телеканал NHK, передает «Прайм».

Эти товары используют, в частности, в литографических установках.

Ужесточение контроля за экспортом ввели в отношении всех стран и регионов, за исключением 42 государств и территорий, которые приняли решение об ограничении экспорта полупроводников в КНР. В этот список входят, в частности, США, Южная Корея, Тайвань.

Для экспорта в Китай и другие государства процедуру оформления усложнили. Требуется получение разрешения министра экономики, торговли и промышленности.

Власти США призывали Японию и Нидерланды ввести более жесткий экспортный контроль в отношении Китая. Однако статистика свидетельствует об увеличении экспорта полупроводников из Японии в КНР на фоне роста спроса на смартфоны и центры обработки данных.

Продукцию, которая попала под ограничения, производят 10 фирм из Японии.