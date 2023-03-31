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36 минут назад

Apple разрабатывает MacBook Air с 13,4-дюймовым OLED-дисплеем

Газета.Ru

Apple разрабатывает MacBook Air с 13,4-дюймовым OLED-дисплеем. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на инсайдера Росса Янга.

Apple разрабатывает MacBook Air с 13,4-дюймовым OLED-дисплеем
Фото: apple.comapple.com

По данным источника, MacBook Air с OLED-экраном с диагональю 13,4 дюйма заменит версию с 13,6-дюймовым IPS-дисплеем.

Янг также считает, что выход MacBook Pro с OLED-дисплеем маловероятен до 2026 года. Это связано с тем, что поставщики Apple пока не готовы удовлетворить высокий спрос компании по производству OLED-дисплеев, оптимизированных для ноутбуков. До тех пор поставщики будут сосредоточены на OLED-дисплеях для планшетов iPad Pro.

Еще в декабре Янг заявил, что Apple планирует выпустить MacBook Air, а также 11,1- и 13-дюймовые iPad Pro с OLED-дисплеями в 2024 году. Эти устройства будут отличаться повышенной яркостью и улучшенной контрастностью по сравнению с IPS-моделями. За счет новой матрицы новинки станут более энергоэффективными, что положительно скажется на сроке службы аккумулятора.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что сенсорные кнопки iPhone 15 Pro будут настраиваться для работы в чехлах и перчатках.

Наука и техника,Apple,
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