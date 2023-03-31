Цукерберг нашел способ вернуть сотрудников с удаленки

Компания Марка Цукерберга Meta (признана в России экстремистской и запрещена) наняла диджея на работу в одном из кафе в штаб-квартире Менло-Парка. Об этом сообщает портал The Information.

В последние несколько месяцев руководство корпорации пытается заставить сотрудников вернуться с удаленного режима работы в главный калифорнийский офис, ссылаясь на исследование о том, что начинающие инженеры демонстрируют лучшие результаты, работая «очно», а не из дома. Кроме того, Цукерберг неоднократно намекал на то, что компания может перейти на гибридный режим работы. На последней встрече с сотрудниками он заявил о том, что Meta «продолжит поддерживать удаленку», но будет анализировать результаты работы и может скорректировать свое решение в дальнейшем.

О том, что в штаб-квартире корпорации появился диджей, в беседе с The Information рассказал один из сотрудников. По его мнению, это может быть еще одним шагом по привлечению людей в офис. Известно, что штаб-квартира Meta в Менло-Парке предлагает широкий ассортимент бонусов своим сотрудникам, включая медицинскую помощь со стоматологией прямо в кампусе.

Между тем, представитель Meta после публикации портала опроверг слова сотрудника о найме диджея в кафе.