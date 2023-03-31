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43 минуты назад

На мировом рынке смартфонов сменился лидер

Газета.Ru

Южнокорейская компания Samsung смогла вернуть первенство на мировом рынке смартфонов. Об этом сообщает Business Korea.

До этого на протяжении нескольких месяцев подряд рынок возглавляла Apple, однако новые смартфоны Galaxy S23 помогли Samsung заняться первое место по результатам февраля. Теперь Samsung занимает 21,1% рынка, а Apple — 20,2%. Третье, четвертое и пятое места достались Xiaomi (11,5%), Oppo (8,9%) и Vivo (8,2%).

Всего в феврале 2023 года в мире было продано 89,6 млн смартфонов, что на 10% меньше, чем в январе, и на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Линейка Galaxy S23 впервые была представлена публике 1 февраля 2023 года на презентации Galaxy Unpacked и выпущена на рынок 17 февраля. В нее вошли три устройства — Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+ и Samsung Galaxy S23 Ultra.

Наука и техника,Видео,Apple,
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