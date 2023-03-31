Эксперты оценили шансы чат-бота Bard обойти ChatGPT по популярности

Разрабатываемый корпорацией Google чат-бот Bard вполне может еще подвинуть своего ближайшего конкурента ChatGPT с первого места по популярности из-за доминирующего положения Google на рынке поисковых систем, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Так, сегодня доля Google среди поисковиков составляет 90%, но при этом случится эта возможная победа нескоро.

Дело в том, что ChatGPT построен на более продвинутой модели ИИ, чем его конкурент, и продолжает совершенствоваться за счет общения с пользователями менее известной поисковой системы Microsoft Bing, которая занимала в феврале 2023 года всего лишь 2,98% поискового трафика.

При этом эксперты считают, что с внедрением Bard в поисковую машину Google он вполне может стать лидером рынка благодаря гораздо большей аудитории.