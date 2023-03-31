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16 минут назад

ИИ Bard сможет сдвинуть ChatGPT по уровню популярности не ранее, чем через два года

runews24.ru

Разрабатываемый корпорацией Google чат-бот Bard вполне может еще подвинуть своего ближайшего конкурента ChatGPT с первого места по популярности из-за доминирующего положения Google на рынке поисковых систем, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Так, сегодня доля Google среди поисковиков составляет 90%, но при этом случится эта возможная победа нескоро.

Эксперты оценили шансы чат-бота Bard обойти ChatGPT по популярности
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дело в том, что ChatGPT построен на более продвинутой модели ИИ, чем его конкурент, и продолжает совершенствоваться за счет общения с пользователями менее известной поисковой системы Microsoft Bing, которая занимала в феврале 2023 года всего лишь 2,98% поискового трафика.

При этом эксперты считают, что с внедрением Bard в поисковую машину Google он вполне может стать лидером рынка благодаря гораздо большей аудитории.

В дальнейшем он продвинется в развитии и заберет себе валовую часть ранка, считает директор Центра экспертизы R-Vision Григорий Ревенко.

Наука и техника,Google,Microsoft,
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