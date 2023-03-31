Разработчиков Google Ассистента переформируют ради чат-бота Bard

Google реформирует свое подразделение виртуального помощника Google Ассистент, чтобы больше сосредоточиться на чат-боте с искусственным интеллектом Bard. Об этом было объявлено в памятке для сотрудников Сисси Хсиао, вице-президентом и руководителем подразделения Google Ассистент.

Ars Technica предполагает, что подразделение таким образом “идет ко дну”, то есть со временем оно будет интегрировано в Bard. Однако другие эксперты считают, что реструктуризация является лишь частью усилий Google по улучшению технологии искусственного интеллекта и расширению своего влияния на рынке и это не должно привести к закрытию подразделения “Ассистента”.