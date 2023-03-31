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37 минут назад

Разработчиков Google Ассистента переформируют ради чат-бота Bard, конкурента Microsoft и OpenAI

Ferra.ru

Google реформирует свое подразделение виртуального помощника Google Ассистент, чтобы больше сосредоточиться на чат-боте с искусственным интеллектом Bard. Об этом было объявлено в памятке для сотрудников Сисси Хсиао, вице-президентом и руководителем подразделения Google Ассистент.

Разработчиков Google Ассистента переформируют ради чат-бота Bard
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Ars Technica предполагает, что подразделение таким образом “идет ко дну”, то есть со временем оно будет интегрировано в Bard. Однако другие эксперты считают, что реструктуризация является лишь частью усилий Google по улучшению технологии искусственного интеллекта и расширению своего влияния на рынке и это не должно привести к закрытию подразделения “Ассистента”.

Технологии ИИ и машинного обучения Google все чаще используются в продуктах и сервисах компании, включая вышеупомянутый Google Ассистент, Google Карты и поисковик компании.

Наука и техника,Google,Microsoft,
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