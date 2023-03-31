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44 минуты назад

Китай вывел на орбиту спутник Yaogan-34-04

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Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Yaogan-34-04. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), пишет ТАСС.

Китай вывел на орбиту спутник Yaogan-34-04
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ракета-носитель «Чанчжэн-4C» (Long March-4C, CZ-4C) с аппаратом стартовала в 14:27 по местному времени (09:27 мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу. Спутник вышел на заданную орбиту. Пуск признали успешным. Он стал 470-м для ракет серии Long March.

Аппараты этой серии предназначены для исследования земельных ресурсов, научных экспериментов, оценки сельскохозяйственного производства, а также для предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий.

Ранее в марте CASC сообщила, что 13 марта на орбиту вывели спутник Horus-2. Запуск осуществили при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2C».

В том же месяце издание SpaceNews сообщило, что члены экипажа пилотируемого космического корабля Shenzhou-15 Фей Цзюньлун и Чжан Лу совершили ранее не анонсированный выход с борта станции Tiangong в открытый космос.

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