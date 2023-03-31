Oppo представила бюджетный смартфон A1x

A1x оснащен 6,56-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. На задней панели находится основная камера на 13 Мп и датчик глубины на 2 Мп. В каплевидном вырезе на передней панели находится 5-мегапиксельная камера.

Телефон оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 700 в паре с 6/8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти с поддержкой расширения microSD. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 10 Вт. Со стороны программного обеспечения работает Color OS 12.1 на базе Android 12. Oppo A1x выпускается в двух цветах — черном и синем. Цена на 6/128 ГБ составляет 204 доллара, а версия на 8/128 ГБ будет продаваться по цене 233 доллара.