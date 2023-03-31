Tesla выпустила пиво GigaBier в бутылках в стиле Cybertruck

Компания Илона Маска Tesla выпустила свой бренд пива GigaBier, которое будет предлагаться покупателям ограниченным тиражом. Об этом сообщает портал Gadget Tendency.

Бутылка GigaBier выполнена «в стиле Cybertruck» — футуристичного электропикапа компании. Напиток продается в коробке с тремя бутылками по 0,3 мл за €89 (около 7,4 тыс. руб.). Отмечается, что пиво было сварено в Берлине и обладает нотами цитрусовых, бергамота и сладких фруктов.

Tesla

Стоит отметить, что в прошлом Илон Маск также выпускал разнообразные товары под брендом собственных компаний ограниченным тиражом. Например, миллиардер продавал огнеметы, одеколон с запахом жженых волос, киберсвисток и текилу. Кроме того, в 2017 году Маск торговал кепками, временно сменив свой род деятельности в профиле Twitter на «продавец головных уборов».