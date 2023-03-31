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1 час назад

Microsoft встроила рекламу в меню «Пуск» в Windows 11

Ferra.ru

Microsoft добавила рекламные уведомления в меню «Пуск» в новой версии операционной системы Windows. Разумеется, это вызвало недовольство у пользователей.

Microsoft встроила рекламу в меню «Пуск» в Windows 11
Фото: UnsplashUnsplash

Обновление KB5023778, которое внесло данное нововведение, уже вызвало критику со стороны некоторых пользователей, которые считают, что всплывающие рекламные сообщения не имеют места в основном меню системы.

Так, в сообщении, появляющемся в меню «Пуск», содержится предложение создать резервную копию данных с помощью хранилища OneDrive.

По данным BleepingComputer, представители Microsoft уже выступили с заявлением, согласно которому нововведение доступно ограниченному числу пользователей. В компании также пообещали собрать все отзывы и сделать на их основе выводы.

В ответ на это ряд экспертов напомнили, что компания ранее уже тестировала эту функцию. Что говорит о явно серьёзном намерении внедрить её в систему.

Наука и техника,Microsoft,
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