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29 минут назад

Не только дешевле, но и с беспроводной зарядкой: Asus представила свой мини-ПК — аналог Apple Mac mini

Ferra.ru

Компания Asus представила мини-ПК Chromebox 5. Работает устройство под управлением Chrome OS, но работает на базе процессора Intel.

Asus представила свой аналог Apple Mac mini
Фото: AsusAsus

Если быть точнее, то в основу компьютера легли различные модели Intel: от Celeron 7305 до Core i7-1260P. Новинка также оснащена портами Thunderbolt 4 и беспроводной зарядкой мощностью 15 Вт.

Дизайн устройства был удостоен престижной премии Red Dot 2023. И в этот симпатичный миниатюрный корпус компания смогла уместить до 16 ГБ оперативной памяти и SSD объёмом до 256 ГБ.

Chromebox 5, помимо всего прочего, имеет четыре порта USB 3.2, два HDMI, DisplayPort, RJ45 и слот для microSD.

Купить мини-ПК можно уже сейчас. Цена базовой версии составляет всего 295 долларов.

Наука и техника,Intel,Apple,
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