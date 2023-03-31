Asus представила свой аналог Apple Mac mini

Компания Asus представила мини-ПК Chromebox 5. Работает устройство под управлением Chrome OS, но работает на базе процессора Intel.

Фото: Asus Asus

Если быть точнее, то в основу компьютера легли различные модели Intel: от Celeron 7305 до Core i7-1260P. Новинка также оснащена портами Thunderbolt 4 и беспроводной зарядкой мощностью 15 Вт.

Дизайн устройства был удостоен престижной премии Red Dot 2023. И в этот симпатичный миниатюрный корпус компания смогла уместить до 16 ГБ оперативной памяти и SSD объёмом до 256 ГБ.

Chromebox 5, помимо всего прочего, имеет четыре порта USB 3.2, два HDMI, DisplayPort, RJ45 и слот для microSD.