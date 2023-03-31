В Японии приостановили запуски всех имеющихся ракет-носителей

Так, планировавшийся на май этого года 47-й запуск ракеты-носителя H2 был отложен как минимум до лета. В октябре прошлого года JAXA приняла решение приостановить использование ракет-носителей Epsilon. Это тоже связано в неудачным запуском. За 20 лет японское аэрокосмическое ведомство совершило более 50 успешных пусков подряд, но с конца прошлого года тенденция нарушилась. В марте этого года произошел неудачный запуск новейшей H3.

Ракета благополучно оторвалась от земли, но двигатель второй ступени не запустил, в результате была введена программа самоуничтожения ракеты. H3 должна была заменить ракету-носитель H-2A, эксплуатируемую с 2000-х годов. Это одна из самых надежных в мире ракет: из 46 запусков 45 завершились успешно. Ранее сообщалось, что сбой в системе электропитания стал причиной неудачного запуска японской ракеты H3. Эксперты JAXA пояснили, что причиной неудачного запуска стал сбой в системе электропитания до того момента, как должно было произойти зажигание второй ступени, или сразу после.